€200 за Pfizer: у Молдові скандал через ймовірну вакцинацію посадовців поза чергою

У Молдові з'явилися повідомлення про те, що у деяких районах місцеві посадовці щепилися поза чергою, тоді як вакцинація медиків затримується.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Почалося з повідомлення лідера "Партії змін" (зареєстрованої кілька днів тому) Штефана Глігора про те, що у Єдинецькому районі нібито є випадки щеплення поза чергою членів райради від "Парті соціалістів" Ігоря Додона та близьких до них осіб. Інформацію йому нібито надало анонімне джерело у Бельцях.

Цитуючи свого співрозмовника, Глігор повідомив, що 23 березня район отримав 200 доз вакцини Pfizer/BioNTech, з яких 100 "забрала райрада і по блату вакцинувала усіх шефів-соціалістів", ще 40 доз передали на санепідемстанцію і 60 залишили для медиків.

На цю заяву відреагувала радниця Маї Санду з питань охорони здоров’я Алла Немеренко. Вона сказала, що отримує скарги від лікарів, які записані на вакцинацію, але не можуть щепитися, тому що вакцини дістаються нібито "іншим людям по блату або за гроші". Такі повідомлення надходили з Єдинців, Унгенів та деяких закладів Кишинева. За її даними, неофіційна плата за щеплення вакциною Pfizer складає €200-300.

Після публікації свого першого повідомлення Немеренко додала, що почала отримувати десятки повідомлень про конкретні випадки з різних районів, де нібито поза чергою вакцинувалися місцеві члени рад, їхні родичі, мери та керівники приватних компаній.

Глава ради Єдинецького району, член "Партії соціалістів" Ніколай Мельник у коментарі виданню заперечив, що він чи хтось інший з партії щепився вакциною Pfizer. Він сказав, що разом з колегами готує спільну заяву і вони готові у тому числі через медобстеження доказувати, що ніхто з них не отримував вакцину.

Водночас він підтвердив, що факти вакцинації поза чергою були - вакцинувалися "співробітники райвиконкому, члени ради з інших партій або позапартійні, інші мери". Хто саме отримав вакцину, він говорити відмовився, посилаючись на те, що не має конкретних доказів.

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Тетяна Затик сказала, що їй невідомо про такі випадки і міністерство починає вивчати ситуацію.

Нагадаємо, у Молдові триває перший етап вакцинації від коронавірусу, на якому щеплення отримують лише медики. Вакцинація у Молдові почалася 2 березня.

Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech-Pfizer, також через COVAX.

На 29 березня у Молдові вакцинувалися близько 34 тис. осіб - близько 1% населення.