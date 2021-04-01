Румунія вакцинувала 2 млн осіб, планує прискорити темпи

У Румунії до кінця березня понад 2 мільйони осіб отримали як мінімум одну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Флоріна Кицу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Більше половини вакцинованих вже отримали обидві дози, а це означає, що в цілому по всій країні було введено понад 3 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

Прем'єр Румунії заявив, що темпи кампанії вакцинації збільшаться у квітні, коли країна отримає очікувані 3,3 мільйона доз. У травні Румунія отримає ще 5 мільйонів доз.

Минулого тижня Румунія щодня вакцинувала близько 60 000 осіб.

Румунія, яка має намір вакцинувати понад 10,4 мільйона осіб до кінця вересня, вже розпочала останній етап кампанії вакцинації, спрямований на населення в цілому. На даний момент понад 700 000 осіб внесли свої імена в списки очікування.

Раніше влада Румунії оголосила, що святкування Великодня цього року відбуватиметься з дозволом відвідин богослужінь, хоча країна і бореться зі сплеском COVID-19, що загрожує переповненням лікарень.