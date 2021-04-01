Румыния вакцинировала 2 млн человек, планирует ускорить темпы

В Румынии до конца марта более 2 миллионов человек получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Флорина Кыцу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Более половины вакцинированных уже получили обе дозы, а это значит, что в целом по всей стране было введено более 3 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Премьер Румынии заявил, что темпы кампании вакцинации увеличатся в апреле, когда страна получит ожидаемые 3,3 миллиона доз. В мае Румыния получит еще 5 млн доз.

На прошлой неделе Румыния ежедневно вакцинировали около 60 000 человек.

Румыния, которая намерена вакцинировать более 10,4 миллиона человек до конца сентября, уже начала последний этап кампании вакцинации, направленный на население в целом. На данный момент более 700 000 человек внесли свои имена в списки ожидания.

Ранее власти Румынии объявили, что празднование Пасхи в этом году пройдет с разрешением посещения богослужений, хотя страна и борется со всплеском COVID-19, что грозит переполнением больниц.