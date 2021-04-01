Швеція визнала, що не встигає вакцинувати усіх дорослих до кінця червня

Швеція визнала, що не зможе виконати свою попередню мету про вакцинацію усіх дорослих до кінця червня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT, про це заявила міністр охорони здоров’я та соціальних питань Лена Халленгрен.

Вона пояснила це тим, що Швеція має доступ до значно меншої кількості вакцин, ніж спершу очікувалося. Країна мала отримати протягом півріччя близько 17,4 млн доз. Тепер очікується лише 10,9 млн.

Читайте також Єврокомісія посилила механізм для контролю експорту вакцин

"Проблема не в коштах, а лише в тому, що надійних затверджених вакцин, які ми законтрактували, немає в наявності у більшій кількості - компанії не змогли повністю виконати умови угоди", - пояснила Лена Халленгрен.

За новими прогнозами уряду, доступ до своєї першої дози вакцини все доросле населення має отримати до 15 серпня.

До 16 травня принаймні першою дозою планують вакцинувати усіх людей віком від 65 років.

Міністерка зазначила, що і ці цілі не є остаточно визначеними та залежать від своєчасності поставок вакцини.