Швеция признала, что не успевает вакцинировать всех взрослых до конца июня

Швеция признала, что не сможет выполнить свою предыдущую цель о вакцинации всех взрослых до конца июня.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT, об этом заявила министр здравоохранения и социальных вопросов Лена Халленгрен.

Она объяснила это тем, что Швеция имеет доступ к значительно меньшему количеству вакцин, чем сначала ожидалось. Страна должна была получить за полугодие около 17,4 млн доз. Теперь ожидается только 10,9 млн.

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"Проблема не в средствах, а лишь в том, что надежных утвержденных вакцин, которые мы законтрактовали, нет в наличии в большем количестве - компании не смогли полностью выполнить условия соглашения", - пояснила Лена Халленгрен.

По новым прогнозам правительства, доступ к своей первой дозе вакцины все взрослое население должно получить до 15 августа.

До 16 мая крайней мере первой дозой планируют вакцинировать всех людей в возрасте от 65 лет.

Министр отметила, что и эти цели не являются окончательно определенными и зависят от своевременности поставок вакцины.