Берлін вирішив суворо обмежити вихід з дому вночі

Столиця Німеччини Берлін вводить суворі обмеження на нічні зібрання з п'ятниці, 2 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Сенат Берліна погодив нові суворіші обмеження на контакти у четвер, згідно з інформацією німецького агентство DPA.

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Відповідно до ухваленого рішення, з 21:00 до 5:00 людям дозволять перебувати на вулиці тільки на самоті або максимум ще з однією людиною.

Протягом дня діятиме попереднє правило, згідно з яким зібрання на відкритому повітрі і вдома дозволені тільки за участю не більше п'яти осіб з двох домогосподарств. В обох випадках діти є виключенням.

Після Великодня, з вівторка 6 квітня, правила проведення закритих зустрічей знову будуть посилені. Протягом дня буде дозволено перебувати разом тільки членам однієї сім'ї і ще одній людині. Діти до 14 років не враховуються. В нічний час з 21:00 до 5:00 відвідини інших домогосподарств не допускаються.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині у четвер зросла на 24 300 до 2,8 млн, що є найбільшим щоденним зростанням з 14 січня.

Зафіксована кількість померлих зросла на 201 до 76 543.

Нагадаємо, раніше Гамбург, друге найбільше місто Німеччини, ухвалив рішення про запровадження комендантської години з 2 квітня.