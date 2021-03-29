Берлін вводить вимогу тестів для всіх працівників, які контактують з клієнтами

Берлін зобов’яже всіх працівників, які контактують з клієнтами в рамках своєї роботи, двічі на тиждень здавати тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

З середи люди у Берліні, які працюють в службах доставки, супермаркетах і низці інших секторів, де є фізичний контакт з клієнтами, повинні будуть здавати як мінімум два експрес-тести на антиген на тиждень і зберігати результати протягом наступних чотирьох тижнів.

Нові заходи щодо захисту від інфекцій, схвалені Сенатом Берліна минулого вівторка, встановлюють обов'язкове тестування для всіх, хто має прямий контакт з клієнтами або гостями.

Для тих, хто працює в компанії, роботодавець зобов'язаний організувати тестування. Самозайняті люди, які мають прямий контакт з клієнтами, також повинні перевіряти себе не рідше ніж один раз на тиждень. Вони зможуть скористатися безкоштовними міськими центрами тестування.

У суботу міська влада Берліна погодилися посилити деякі обмеження. Зокрема, у багатьох громадських місцях почне діяти вимога використовувати лише маски з вищим ступенем захисту типу FFP2.

У той же час торгові центри просять організувати центри тестування, які дозволили б клієнтам пройти тест на антиген.

Сенат Берліна передбачав, що на початковому етапі може виникнути нестача поставок тестів. В ухваленому рішенні йдеться, що правила "застосовуються тільки в тому випадку, якщо є достатня кількість тестів і їх придбання є розумним".

Мер Берліна Міхаель Мюллер оголосив минулого тижня, що він не оголосить в столиці режим жорсткого локдауну попри те, що в місті 7-денна захворюваність перевищує допустимий рівень. Мер соціал-демократ сказав, що він хоче боротися з третьою хвилею вірусу за допомогою посиленого тестування.