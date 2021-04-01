Берлин решил строго ограничить выход из дома ночью

Столица Германии Берлин вводит строгие ограничения на ночные собрания с пятницы, 2 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Сенат Берлина согласовал новые строгие ограничения на контакты в четверг, согласно информации немецкого агентство DPA.

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Согласно принятому решению, с 21:00 до 5:00 людям позволят находиться на улице только в одиночестве или максимум еще с одним человеком.

В течение дня будет действовать предыдущее правило, согласно которому собрания на открытом воздухе и дома разрешены только с участием не более пяти человек из двух домохозяйств. В обоих случаях дети являются исключением.

После Пасхи, со вторника 6 апреля, правила проведения закрытых встреч снова будут усилены. В течение дня будет разрешено находиться вместе только членам одной семьи и еще одному человеку. Дети до 14 лет не учитываются. В ночное время с 21:00 до 5:00 посещение других домохозяйств не допускаются.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии в четверг выросло на 24 300 до 2,8 млн, что является самым большим ежедневным ростом с 14 января.

Зафиксированное количество умерших возросло на 201 до 76 543.

Напомним, ранее Гамбург, второй по величине город Германии, принял решение о введении комендантского часа с 2 апреля.