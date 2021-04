"Руки геть від України": найбільша фракція Європарламенту попередила Путіна про наслідки

Фракція "Європейської народної партії" у Європарламенті заявила, що країнам ЄС потрібно бути готовими застосувати нові санкції щодо РФ у разі загострення агресії проти України.

Про це йдеться у короткій заяві, оприлюдненій у Twitter групи.

"Ми маємо сказати це голосно й чітко: пане Путін, руки геть від України. Будь-яке застосування сили буде мати наслідки. Країни-члени мають бути готовими застосувати нові пакети санкцій, щоб зупинити Москву", - йдеться у ній.

We have to say it loud and clear: hands off #Ukraine Mr Putin.



Any use of force will have consequences. Member States have to be ready to impose new sets of sanctions to stop Moscow. pic.twitter.com/ujRkJeGM2q