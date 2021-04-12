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"Руки геть від України": найбільша фракція Європарламенту попередила Путіна про наслідки

Понеділок, 12 квітня 2021, 16:39

Фракція "Європейської народної партії" у Європарламенті заявила, що країнам ЄС потрібно бути готовими застосувати нові санкції щодо РФ у разі загострення агресії проти України.

Про це йдеться у короткій заяві, оприлюдненій у Twitter групи.

"Ми маємо сказати це голосно й чітко: пане Путін, руки геть від України. Будь-яке застосування сили буде мати наслідки. Країни-члени мають бути готовими застосувати нові пакети санкцій, щоб зупинити Москву", - йдеться у ній. 

Нагадаємо, раніше речник Європейської служби зовнішніх справ заявив, що ЄС  підтримує кроки України на тлі напруженості на Донбасі та біля українських кордонів і закликає Росію утриматись від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації. 

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України.

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