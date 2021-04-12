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"Руки прочь от Украины": крупнейшая фракция Европарламента предупредила Путина о последствиях

Понедельник, 12 апреля 2021, 16:39

Фракция "Европейской народной партии" в Европарламенте заявила, что странам ЕС нужно быть готовыми применить новые санкции в отношении РФ в случае обострения агрессии против Украины.

Об этом говорится в кратком заявлении, обнародованном в Twitter группы.

"Мы должны сказать это громко и четко: господин Путин, руки прочь от Украины. Любое применение силы будет иметь последствия. Страны-члены должны быть готовы применить новые пакеты санкций, чтобы остановить Москву", - говорится в нем.

Напомним, ранее представитель Европейской службы внешних действий заявил, что ЕС поддерживает шаги Украины на фоне напряженности на Донбассе и у украинских границ и призывает Россию воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия столкнется с "ценой и последствиями" в случае усиления агрессии против Украины.

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