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Напруга на Донбасі: ЄС підтримав Україну і звернувся до Росії

Понеділок, 12 квітня 2021, 13:58

Європейський Союз підтримує кроки України на тлі напруженості на Донбасі та біля українських кордонів і закликає Росію утриматись від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації. 

Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Стано сказав, що ЄС, його держави-члени та інституції, дуже уважно стежать за розвитком подій, і серйозно стурбовані погіршенням безпекової ситуації на Сході України та рухом російських військ біля українського кордону та в незаконно анексованому Криму. 

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"ЄС декілька разів закликав до деескалації. Ми наголосили, що повне виконання мінських домовленостей є єдиним шляхом до політичного та мирного врегулювання конфлікту на Сході України.

Ми вітаємо у цьому контексті зусилля і важливі кроки України та президента Зеленського", - сказав Стано.

Він додав, що ЄС закликає Росію утриматись від ескалації.

"Ми закликаємо російську владу утриматись від будь-яких кроків, які призведуть до подальшої напруженості, та пришвидшити зі свого боку зусилля з імплементації мінських домовленостей", - заявив Стано.

"Ми сподіваємось, що не буде ескалації, не буде конфлікту - це було б справді неприйнятно, й усі контакти, які зараз здійснюються, а також дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання цьому", - додав представник ЄС.

Стано нагадав, що Україна стане однією з тем обговорення зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка пройде в режимі відеоконференції наступного понеділка. 

Як повідомлялося, Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО 13 квітня через агресію РФ.

Крім того, за даними західних агенцій, держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Брюссель для обговорення дій Росії, спрямованих проти України.

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Донбас та ОРДЛО Росія
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