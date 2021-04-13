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У Бухаресті через відмову системи подачі кисню загинули три пацієнти з COVID-19

Вівторок, 13 квітня 2021, 10:24

У Бухаресті загинули троє пацієнтів після того, як перестало функціонувати постачання кисню в мобільному відділенні інтенсивної терапії, організованому для розширення можливостей лікарні Віктора Бейбса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania Insider.

Всього у мобільному відділенні інтенсивної терапії перебували вісім пацієнтів. Через відмову системи подачі кисню троє з них померли.

Решта п’ять пацієнтів були переведені в інші лікарні.

Мобільний блок лікарні Віктора Бейбса запрацював у суботу вранці, оскільки в лікарнях більше не було місць.

За фактом події розпочали розслідування.

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