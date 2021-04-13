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В Бухаресте из-за отказа системы подачи кислорода погибли три пациента с COVID-19

Вторник, 13 апреля 2021, 10:24

В Бухаресте погибли трое пациентов после того, как перестало функционировать поступление кислорода в мобильном отделении интенсивной терапии, организованном для расширения возможностей больницы Виктора Бейбса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider/

Всего в мобильном отделении интенсивной терапии находились восемь пациентов. Из-за отказа системы подачи кислорода трое из них умерли.

Остальные пять пациентов были переведены в другие больницы.

Мобильный блок больницы Виктора Бейбса начал работать в субботу утром, поскольку в больницах больше не было мест.

По факту происшествия начато расследование.

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