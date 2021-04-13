Болгарія може відмовитися від вакцини AstraZeneca

Міністр охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелів оголосив, що впровадження вакцини AstraZeneca в країні може бути припинено через відсутність інтересу до неї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За останні 24 години по всій країні було введено всього 154 дози вакцини AstraZeneca.

У Болгарії немає вікових обмежень і спеціальних графіків вакцинації цією вакциною. Хто завгодно може вакцинуватися вакциною AstraZeneca, використовуючи "зелені коридори" в великих лікарнях.

"Зараз дуже мало людей, які хочуть отримати вакцину AstraZeneca. З медичної точки зору вакцина перевірена, безпечна і ефективна, але є причини для відмов від неї. Ви є свідками цих причин", - сказав міністр.

Представники Національного оперативного штабу по COVID-19 неодноразово припускали, що вакцина AstraZeneca піддалася нападкам, тому що вона була дешевою, ефективної та зручною для зберігання.

Міністр охорони здоров'я Болгарії оголосив, що Португалія, яка в даний час головує в ЄС, пропонує загальний підхід до вакцини AstraZeneca.

"Є лист від португальського президента, в якому говориться, що вакцинація повинна бути повністю обмежена для людей у ​​віці до 60 років, що є загальноприйнятим підходом ЄС", - сказав Ангелів.

Болгарський центр вакцинації повинен вирішити, що робити з людьми, які отримали першу дозу вакцини, а також з людьми, які все ще хочуть її отримати.

Наразі немає відомих наукових даних про те, чи можуть люди, які отримали першу дозу AstraZeneca, отримати іншу вакцину з мРНК для другого уколу або вакцину Johnson & Johnson, яка від початку передбачає тільки один укол.

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