Болгария может отказаться от вакцины AstraZeneca

Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов объявил, что внедрение вакцины AstraZeneca в стране может быть прекращено из-за отсутствия интереса к ней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

За последние 24 часа по всей стране было введено всего 154 дозы вакцины AstraZeneca.

В Болгарии нет возрастных ограничений и специальных графиков вакцинации этой вакциной. Кто угодно может вакцинироваться вакциной AstraZeneca, используя "зеленые коридоры" в крупных больницах.

"Сейчас очень мало людей, которые хотят получить вакцину AstraZeneca. С медицинской точки зрения вакцина проверена, безопасна и эффективна, но есть причины для отказов от нее. Вы были свидетелями этих причин", - сказал министр.

Представители Национального оперативного штаба по COVID-19 неоднократно предполагали, что вакцина AstraZeneca подверглась нападкам, потому что она была дешевой, эффективной и удобной для хранения.

Министр здравоохранения Болгарии объявил, что Португалия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, предлагает общий подход к вакцине AstraZeneca.

"Есть письмо от португальского президента, в котором говорится, что вакцинация должна быть полностью ограничена для людей в возрасте до 60 лет, что является общепринятым подходом ЕС", - сказал Ангелов.

Болгарский центр вакцинации должен решить, что делать с людьми, которые получили первую дозу вакцины, а также с людьми, которые все еще хотят ее получить.

В настоящее время нет известных научных данных о том, могут ли люди, которые получили первую дозу AstraZeneca, получить другую вакцину с мРНК для второго укола или вакцину Johnson & Johnson, которая изначально предполагает только один укол.

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