Кулеба у Брюсселі обговорив з держсекретарем США стягування військ РФ до кордону України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Брюсселі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном для обговорення дій Росії поблизу українського кордону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Гарна зустріч у Брюсселі із колегою і другом Ентоні Блінкеном на тлі небезпечного стягування військ і войовничої риторики з боку РФ. Необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації, зокрема чітко пояснивши РФ, що ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для неї зависокою", - написав Кулеба.

Good to be meeting my colleague and friend @SecBlinken in Brussels as Russia continues its dangerous buildup and belligerent rhetoric. We need to discourage Moscow from further escalation, including by making clear that the cost of any new military adventure would be too high. pic.twitter.com/ngAWpmabxf — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2021

Кулеба прибув до Брюсселя для участі в позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО, яке Київ ініціював через зростання російської агресії.

На брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом він заявив, що подальші санкції проти Москви та додаткова військова допомога з боку партнерів по НАТО могли б допомогти Києву на тлі останнього загострення напруги на Сході України і стягнення військ РФ до українських кордонів.

Столтенберг своєю чергою закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

Блінкен написав у Twitter, що на зустрічі йшлося про "непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України".

I met with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today to discuss unwavering U.S. support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We continue to support Ukraine’s Euro-Atlantic integration in the face of Russia’s ongoing aggression in the Donbas and Crimea. pic.twitter.com/9prNvIXHaf — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 13, 2021

"Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму", - написав він.