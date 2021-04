Кулеба у Брюсселі обговорив з держсекретарем США стягування військ РФ до кордону України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Брюсселі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном для обговорення дій Росії поблизу українського кордону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Гарна зустріч у Брюсселі із колегою і другом Ентоні Блінкеном на тлі небезпечного стягування військ і войовничої риторики з боку РФ. Необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації, зокрема чітко пояснивши РФ, що ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для неї зависокою", - написав Кулеба.

Good to be meeting my colleague and friend @SecBlinken in Brussels as Russia continues its dangerous buildup and belligerent rhetoric. We need to discourage Moscow from further escalation, including by making clear that the cost of any new military adventure would be too high. pic.twitter.com/ngAWpmabxf