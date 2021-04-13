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Кулеба у Брюсселі обговорив з держсекретарем США стягування військ РФ до кордону України

Вівторок, 13 квітня 2021, 16:51

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Брюсселі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном для обговорення дій Росії поблизу українського кордону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Гарна зустріч у Брюсселі із колегою і другом Ентоні Блінкеном на тлі небезпечного стягування військ і войовничої риторики з боку РФ. Необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації, зокрема чітко пояснивши РФ, що ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для неї зависокою", - написав Кулеба.

Кулеба прибув до Брюсселя для участі в позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО, яке Київ ініціював через зростання російської агресії.

На брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом він заявив, що подальші санкції проти Москви та додаткова військова допомога з боку партнерів по НАТО могли б допомогти Києву на тлі останнього загострення напруги на Сході України і стягнення військ РФ до українських кордонів.

Столтенберг своєю чергою закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

Блінкен написав у Twitter, що на зустрічі йшлося про "непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України".

"Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму", - написав він.

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Кулеба США Україна-НАТО
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