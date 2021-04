Кулеба в Брюсселе обсудил с госсекретарем США стягивание войск РФ к границе Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном для обсуждения действий России вблизи украинской границы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом Энтони Блинкеном на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны РФ. Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности, четко объяснив РФ, что цена любой новой военной авантюры будет для нее слишком высокой", - написал Кулеба.

Good to be meeting my colleague and friend @SecBlinken in Brussels as Russia continues its dangerous buildup and belligerent rhetoric. We need to discourage Moscow from further escalation, including by making clear that the cost of any new military adventure would be too high. pic.twitter.com/ngAWpmabxf