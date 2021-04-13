Кулеба розповів, як країни НАТО могли б допомогти Києву на тлі ескалації РФ

Подальші санкції проти Москви та додаткова військова допомога Києву з боку партнерів по НАТО могли б допомогти Києву на тлі останнього загострення напруги на Сході України і стягнення військ РФ до українських кордонів.

Про це на спільному брифінгу з генсеком НАТО в Брюсселі заявив у вівторок глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"На оперативному рівні нам потрібні заходи, які будуть стримувати Росію і стримувати її агресивні наміри. Це може бути... новий раунд санкцій, які піднімуть ціну російської агресії", - сказав Кулеба.

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"Це може бути пряма підтримка, спрямована на зміцнення обороноздатності України. Тому що ми знаємо, що Росія не шкодує сил, щоб зашкодити третім країнам співпрацювати з Україною в оборонній сфері", - зазначив міністр.

Він додав, що Росія працює над тим, щоб підірвати оборонні спроможності України.

"Є тільки одна річ, яку я б хотів підкреслити: деякі заходи, про які ми говоримо, можуть виглядати витратними, але ціна запобігання все ж буде нижчою, ніж ціна припинення війни і пом'якшення її наслідків. Краще діяти зараз, щоб перешкодити подальшій ескалації", - сказав міністр.

Кулеба також заявив, що Україна вірить у виконання обіцянки НАТО, яку Альянс дав щодо її майбутнього членства на Бухарестському саміті в 2008 році.

Глава МЗС України 13 квітня прибув до штаб-квартири НАТО в Брюсселі для участі в позачерговому засідання Комісії Україна-НАТО, яку Київ ініціював через зростання російської агресії.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив у розмові з генсеком НАТО, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.