МЗС Швеції викликало посла РФ через кібератаку на спортивну конфедерацію

Посла РФ у Стокгольмі викликали до МЗС Швеції через кібератаку на спортивну конфедерацію країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у Twitter написала глава МЗС Швеції Анн Лінде.

"Неприпустимі серйозні порушення таємниці даних щодо шведської спортивної конфедерації. Російський посол був викликаний в МЗС для надання пояснень", - написала Лінде.

Swedish Prosecution Authority & Security Service today ⬇️ https://t.co/YvJO4p0pyn



Unacceptable serious breaches of data secrecy against the Swedish Sports Confederation, that violates existing norms. The Russian ambassador was summoned to the MFA to give an explanation. — Ann Linde (@AnnLinde) April 13, 2021

Як повідомлялося, шведська прокуратура у вівторок заявила, що російська військова розвідка незаконно отримала доступ до конфіденційних даних спортивної конфедерації Швеції у 2017 і 2018 роках.

У заяві прокуратури Швеції говориться, що неодноразові і великі злами призвели до того, що ГРУ отримало доступ до особистих даних шведських спортсменів, таких як медичні записи, які згодом були опубліковані.