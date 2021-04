МЗС Швеції викликало посла РФ через кібератаку на спортивну конфедерацію

Посла РФ у Стокгольмі викликали до МЗС Швеції через кібератаку на спортивну конфедерацію країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у Twitter написала глава МЗС Швеції Анн Лінде.

"Неприпустимі серйозні порушення таємниці даних щодо шведської спортивної конфедерації. Російський посол був викликаний в МЗС для надання пояснень", - написала Лінде.

Swedish Prosecution Authority & Security Service today ⬇️ https://t.co/YvJO4p0pyn



Unacceptable serious breaches of data secrecy against the Swedish Sports Confederation, that violates existing norms. The Russian ambassador was summoned to the MFA to give an explanation.