МЗС Швеції викликало посла РФ через кібератаку на спортивну конфедерацію
Посла РФ у Стокгольмі викликали до МЗС Швеції через кібератаку на спортивну конфедерацію країни.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", у Twitter написала глава МЗС Швеції Анн Лінде.
"Неприпустимі серйозні порушення таємниці даних щодо шведської спортивної конфедерації. Російський посол був викликаний в МЗС для надання пояснень", - написала Лінде.
Swedish Prosecution Authority & Security Service today ⬇️ https://t.co/YvJO4p0pyn— Ann Linde (@AnnLinde) April 13, 2021
Unacceptable serious breaches of data secrecy against the Swedish Sports Confederation, that violates existing norms. The Russian ambassador was summoned to the MFA to give an explanation.
Як повідомлялося, шведська прокуратура у вівторок заявила, що російська військова розвідка незаконно отримала доступ до конфіденційних даних спортивної конфедерації Швеції у 2017 і 2018 роках.
У заяві прокуратури Швеції говориться, що неодноразові і великі злами призвели до того, що ГРУ отримало доступ до особистих даних шведських спортсменів, таких як медичні записи, які згодом були опубліковані.