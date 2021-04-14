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МЗС Швеції викликало посла РФ через кібератаку на спортивну конфедерацію

Середа, 14 квітня 2021, 09:18

Посла РФ у Стокгольмі викликали до МЗС Швеції через кібератаку на спортивну конфедерацію країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у Twitter написала глава МЗС Швеції Анн Лінде.

"Неприпустимі серйозні порушення таємниці даних щодо шведської спортивної конфедерації. Російський посол був викликаний в МЗС для надання пояснень", - написала Лінде.

Як повідомлялося, шведська прокуратура у вівторок заявила, що російська військова розвідка незаконно отримала доступ до конфіденційних даних спортивної конфедерації Швеції у 2017 і 2018 роках.

У заяві прокуратури Швеції говориться, що неодноразові і великі злами призвели до того, що ГРУ отримало доступ до особистих даних шведських спортсменів, таких як медичні записи, які згодом були опубліковані.

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Швеція Росія кібербезпека
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