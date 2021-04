МИД Швеции вызвал посла РФ из-за кибератаки на спортивную конфедерацию

Посла РФ в Стокгольме вызвали в МИД Швеции из-за кибератаки на спортивную конфедерацию страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в Twitter написала глава МИД Швеции Анн Линде.

"Недопустимые серьезные нарушения тайны данных о шведской спортивной конфедерации. Российский посол был вызван в МИД для дачи объяснений", - написала Линде.

Swedish Prosecution Authority & Security Service today ⬇️ https://t.co/YvJO4p0pyn



Unacceptable serious breaches of data secrecy against the Swedish Sports Confederation, that violates existing norms. The Russian ambassador was summoned to the MFA to give an explanation.