Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС пересек отметку в 100 млн прививок от коронавируса

Дания откажется от использования вакцины AstraZeneca - СМИ

Министр обороны Германии обвинила Россию в провокациях из-за наращивания войск

Министр туризма Греции назвал условия приема украинских туристов с 14 мая






Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - СМИ

Среда, 14 апреля 2021, 12:55

Финляндия заявила России и США, что готова принять возможную встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iltalehti.

Офис президента Финляндии заявил изданию, что "Финляндия всегда оказывала хорошие дипломатические услуги".

"Что касается и этой возможной встречи, готовность ее организовать представлена ​​обеим сторонам", - прокомментировала канцелярия финского президента.

В то же время там не уточнили, в каком месте мог бы состояться саммит.

Президенты Байден и Путин провели телефонный разговор во вторник, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.

Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.

В тот же день состоялся телефонный разговор Путина и президента Финляндии, в которой Саули Ниинисте выразил свою обеспокоенность из-за ситуации в Украине и заявил о необходимости переговоров и принятия мер для снижения напряженности.

В июле 2018 года в Хельсинки состоялась первая полноценная двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Россия Путин Байден
powered by lun.ua