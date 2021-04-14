У Німеччини погодились замінити вакцину для 2-ї дози молодим людям, щепленим AstraZeneca

Міністри охорони здоров’я Німеччини федерального та земельного рівнів погодилися з рекомендацією експертів замінити другу дозу AstraZeneca на вакцину мРНК людям до 60 років, які вже отримали перше щеплення нею.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це сказав 13 квітня головуючий зустрічі міністрів охорони здоров’я, представник Баварії Клаус Голечек.

"Рішення, яке знайшли, пропонує хороший захист для людей", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше Постійна вакцинаційна комісія STIKO порадила зупинити використання вакцини AstraZenecа для людей віком до 60 років через рідкісні випадки тромбозу, і федеральний уряд підтримав її.

Для людей з цієї групи, які вже отримали перше щеплення, другу дозу AstraZenecа комісія рекомендувала замінити вакциною мРНК - тобто, Pfizer або Moderna, та вколоти її через 12 тижнів після першого щеплення, а якщо люди вже записані на щеплення раніше - то і з 9 тижня.

AstraZeneca для другої дози порадили використовувати тільки в індивідуальних випадках за рішенням лікаря.

Голечек розповів, що в консультаціях брав участь керівник Постійної вакцинаційної комісії Томас Мертенс, та що учасники зустрічі зійшлися на думці, що запропоноване рішення забезпечить пацієнтам надійний захист.

Таких пацієнтів до 60 років, щеплених першою дозою AstraZeneca, у Німеччині близько 2,2 млн.

Вочевидь, схоже питання скоро постане перед іншими країнами, які вирішили змінити рекомендацію і пропонувати AstraZeneca тільки старшим пацієнтам. Наразі це щонайменш Іспанія, Італія, Бельгія та Грузія.

Детальніше про це у статті: Втеча від AstraZeneca: як Україні допоможе досвід ЄС з поєднання вакцин.