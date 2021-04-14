В Германии согласились заменить вакцину для 2-й дозы молодым людям, привитым AstraZeneca

Министры здравоохранения Германии федерального и земельного уровней согласились с рекомендацией экспертов заменить вторую дозу AstraZeneca на вакцину мРНК людям до 60 лет, которые уже получили первую прививку AstraZeneca.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом сказал 13 апреля председательствующий встречи министров здравоохранения, представитель Баварии Клаус Холечек.

"Решение, которое нашли, предлагает хорошую защиту для людей", - отметил он.

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Напомним, ранее Постоянная вакцинационная комиссия STIKO посоветовала остановить использование вакцины AstraZenecа для людей в возрасте до 60 лет из-за редких случаев тромбоза, и федеральное правительство поддержало эту рекоммендацию.

Для людей из этой группы, которые уже получили первую прививку, вторую дозу AstraZenecа комиссия рекомендовала заменить вакциной мРНК - то есть, Pfizer или Moderna, и уколоть ее через 12 недель после первой прививки, а если люди уже записаны на прививку раньше - то и с 9 недели.

AstraZeneca для второй дозы посоветовали использовать только в индивидуальных случаях по решению врача.

Голечек рассказал, что в консультациях участвовал руководитель Постоянной прививочной комиссии Томас Мертенс, и что участники встречи сошлись во мнении, что предложенное решение обеспечит пациентам надежную защиту.

Таких пациентов до 60 лет, привитых первой дозой AstraZeneca, в Германии около 2.2 млн.

Очевидно, похожий вопрос скоро предстанет перед другими странами, которые решили изменить рекомендацию и предлагать AstraZeneca только старшим пациентам. Сейчас это как минимум Испания, Италия, Бельгия и Грузия.

Подробнее об этом в статье: Побег от AstraZeneca: как Украине поможет опыт ЕС по сочетанию вакцин.