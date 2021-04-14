У Польщі мікроавтобус вилетів під потяг на залізничному переїзді, 2 загиблих

У Польщі в Підкарпатському воєводстві сталося зіткнення мікроавтобуса з потягом на залізничному переїзді, внаслідок чого двоє людей загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Інцидент стався на нерегульованому залізничному переїзді біля села Гута Дереговська, недалеко від Жешува.

За попередньою інформацією, мікроавтобус виїхав прямо під вантажний потяг. Двоє людей у ньому загинули на місці.

"Водій "Опеля" виїхав на незагороджений переїзд прямо під їдучий потяг, що прямував з Голухува до Грубешіва. Особи загиблих встановлюють", - повідомила представниця поліції Підкарпатського воєводства Евеліна Врона.

43-річний водій потяга був тверезим.

🚨 11/2021 🚨 📆 13.04 ⏰ 9:42 🏢 Miejscowość: Huta Deręgowska ⚠‼ MZ - wypadek busa z pociągiem towarowy Siły i środki: 🚒... Опубліковано OSP Wólka Tanewska Середа, 14 квітня 2021 р.

Нагадаємо, на початку та в кінці березня у Польщі сталися дві аварії з українськими автобусами. 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон", в якому перебували 57 громадян України, потрапив у ДТП, в результаті чого загинули 6 осіб та понад 30 були госпіталізовані.

В ніч на 22 березня майже на тому ж місці потрапив в аварію ще один український автобус. Автобус врізався у відбійник і вилетів у кювет.