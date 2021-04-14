В Польше микроавтобус вылетел под поезд на железнодорожном переезде, двое погибших

В Польше в Подкарпатском воеводстве произошло столкновение микроавтобуса с поездом на железнодорожном переезде, в результате чего два человека погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел на нерегулируемом железнодорожном переезде возле села Гута Дереговска, недалеко от Жешува.

По предварительной информации, микроавтобус выехал прямо под грузовой поезд. Два человека в нем погибли на месте.

"Водитель "Опеля" выехал на неперегороженный переезд прямо под едущий поезд, следовавший из Голухува в Грубешов. Личности погибших устанавливают", - сообщила представитель полиции Подкарпатского воеводства Эвелина Вроно.

43-летний машинист поезда был трезв.

🚨 11/2021 🚨 📆 13.04 ⏰ 9:42 🏢 Miejscowość: Huta Deręgowska ⚠‼ MZ - wypadek busa z pociągiem towarowy Siły i środki: 🚒... Опубліковано OSP Wólka Tanewska Середа, 14 квітня 2021 р.

Напомним, в начале и в конце марта в Польше произошли две аварии с украинскими автобусами. 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус "Познань-Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП, в результате чего погибли 6 человек и более 30 были госпитализированы.

В ночь на 22 марта почти на том же месте попал в аварию еще один украинский автобус. Автобус врезался в отбойник и вылетел в кювет.