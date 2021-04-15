Глава Єврокомісії зіткнулась зі звинуваченнями в Брюсселі після відмови Зеленському 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відмовилася від запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати святкування 30-тої річниці незалежності України в Києві та наразилася на звинувачення у порушенні протоколу і недостатньої підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico.

Президент Володимир Зеленський написав фон дер Ляєн, запросивши її до Києва для участі у святкуванні 30-річчя незалежності України, а також у інавгураційному саміті "Кримської платформи".

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Однак у відповідь на запрошення Володимир Зеленський отримав відмову, підписану від імені глави кабінету фон дер Ляєн Бйорна Зайберта, а не від імені самої президентки Єврокомісії, як це передбачено протоколом.

Це рішення змусило занепокоїтись дипломатів у ЄС, пише видання. Відхилення такого запрошення може викликати сумніви щодо рішучості фон дер Ляєн продемонструвати підтримку України в той час, коли Росія збирає на своєму кордоні найбільшу кількість військ з 2014 року.

Причиною відхилення запрошення у президентки Єврокомісії назвали занадто завантажений порядок денний. Це також викликало питання у дипломатів і офіційних осіб, оскільки події в Києві призначені на 23 і 24 серпня - час, коли Брюссель і інституції ЄС на літніх канікулах.

"На жаль, президентка не може дати позитивну відповідь на ваше запрошення через особливо напружений порядок денний в зазначені дні. Заздалегідь дякую за розуміння", - написав Зайберт в листі від 7 квітня, з яким ознайомилось видання.

Головний речник Єврокомісії Ерік Мамер відмовився коментувати лист. "У нас немає коментарів щодо листування між Єврокомісією та владою третіх країн", - сказав він.

Відхилення запрошення Зеленського також підкреслює непрості відносини і різні підходи до зовнішньої політики між фон дер Ляєн і іншим високопосадовцем ЄС, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Зеленський запросив Мішеля на заходи під час його офіційного візиту в Україну в минулому місяці, коли Мішель вирушив на лінію зіткнення на Донбасі. За словами офіційних осіб ЄС, Мішель негайно пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб взяти участь у заходах в Україні, і сказав, що при необхідності змінить свої плани на літні канікули.

"Важливо продемонструвати підтримку України, особливо в цей час. Ми потрібні Зеленському", - сказав один з посадовців ЄС, маючи на увазі недавнє нарощування російських військ.

Інші офіційні особи ЄС заявили, що рішення фон дер Ляєн не бути присутньою на святкуванні Дня незалежності ускладнило спроби запланувати засідання Ради ЄС-Україна, яке має відбутися в Україні і яке представники Ради сподівалися провести в той самий час.

Лист Зайберта датовано днем після того, як в Анкарі розгорнувся "диванний скандал", що кинув тінь на спільні закордонні поїздки фон дер Ляєн і Мішеля.