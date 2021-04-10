Президент Євроради зізнався, що погано спить після "диванного" скандалу з Ердоганом

Президент Європейської ради Шарль Мішель жалкує про свою поведінку на зустрічі лідерів ЄС з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і не може викинути з голову інцидент зі стільцем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв'ю Handelsblatt.

"Якби це було можливо, я б повернувся і виправив ситуацію. Я не приховую того факту, що відтоді я погано спав ночами", - сказав Мішель.

Під час зустрічі Мішеля та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі був незручний момент.

На відео лідерів у президентському палаці в Анкарі видно, як Ердоган і Мішель влаштовуються на позолочених стільцях, тоді як фон дер Ляєн, здається, не знає, де повинна сидіти. В результаті вона влаштовується на дивані, на певній відстані від Ердогана і Мішеля, навпроти міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

"Я боявся, що якщо б я відреагував якимось чином, я б спровокував набагато більш серйозний інцидент", - додав Мішель.

У Туреччині заявили, що за інцидент зі стільцем відповідальна сторона ЄС.