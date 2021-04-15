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У Франції чоловіка засудили до 18 місяців в'язниці за погрози смертю депутатам

Четвер, 15 квітня 2021, 20:13

Паризький суд засудив до 18 місяців позбавлення волі чоловіка, у тому числі 10 реального терміну, який поштою розіслав погрози смертю 42 депутатам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

34-річний чоловік, народжений у Камеруні, вже засуджувався у 2018 році за неодноразові погрози смертю. 

У повсякденному житті чоловік працював кур’єром служб доставки їжі. 

Цього разу погрози були надіслані поштою 42 депутатам від усіх політпартій на початку березня 2021 року. Листи надійшли майже одночасно 5-6 березня, причому у вcіх випадках прізвища депутатів, які отримали погрози, починалися на С або М. 

Президент Національної асамблеї - нижньої палати парламенту - Рішар Ферран, хоча сам не отримував погроз, повідомив про них у прокуратуру Парижа. 

9 березня відкрили провадження, 16 березня чоловіка знайшли і затримали. 

Він заперечував свою провину та стверджував, що сам нічого не розсилав і став жертвою кіберзлочинців, але його версії не повірили.

Вирок виявився жорсткішим, ніж просили прокурори - 18 місяців замість 15.

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Франція
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