У Франції чоловіка засудили до 18 місяців в'язниці за погрози смертю депутатам

Паризький суд засудив до 18 місяців позбавлення волі чоловіка, у тому числі 10 реального терміну, який поштою розіслав погрози смертю 42 депутатам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

34-річний чоловік, народжений у Камеруні, вже засуджувався у 2018 році за неодноразові погрози смертю.

У повсякденному житті чоловік працював кур’єром служб доставки їжі.

Цього разу погрози були надіслані поштою 42 депутатам від усіх політпартій на початку березня 2021 року. Листи надійшли майже одночасно 5-6 березня, причому у вcіх випадках прізвища депутатів, які отримали погрози, починалися на С або М.

Президент Національної асамблеї - нижньої палати парламенту - Рішар Ферран, хоча сам не отримував погроз, повідомив про них у прокуратуру Парижа.

9 березня відкрили провадження, 16 березня чоловіка знайшли і затримали.

Він заперечував свою провину та стверджував, що сам нічого не розсилав і став жертвою кіберзлочинців, але його версії не повірили.

Вирок виявився жорсткішим, ніж просили прокурори - 18 місяців замість 15.