Во Франции мужчине присудили 18 месяцев тюрьмы за угрозы смертью 42 депутатам

Парижский суд приговорил к 18 месяцам лишения свободы, в том числе 10 реального срока, мужчину, разославшего по почте угрозы смертью 42 депутатам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

34-летний мужчина, родившийся в Камеруне, уже осуждался в 2018 году за подобные проступки.

В повседневной жизни мужчина работал курьером служб доставки еды.

На этот раз угрозы были отправлены по почте 42 депутатам от всех политпартий в начале марта 2021 года. Письма поступили почти одновременно 5-6 марта, причем в вcих случаях фамилии депутатов, которые получили угрозы, начинались на С или М.

Президент Национальной ассамблеи - нижней палаты парламента - Ришар Ферран, хотя сам не получал угроз, сообщил о них в прокуратуру Парижа.

9 марта открыли производство, 16 марта мужчины нашли и задержали.

Он отрицал свою вину и утверждал, что сам ничего не рассылал и стал жертвой киберпреступников, но его версии не поверили.

Приговор оказался жестче, чем просили прокуроры - 18 месяцев вместо 15.