У Сербії виготовили контрольну партію російської вакцини

Белградський інститут вірусології, вакцин і сироваток Торлак почав виробництво перших контрольних флаконів російської вакцини "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міністр Сербії з інновацій і технологічного розвитку Ненад Попович у четвер зустрівся з делегацією російських експертів, які спостерігали за наповненням перших контрольних флаконів.

У заяві міністра йдеться, що російські представники заявили, що динаміка, з якою Сербія налагодила виробництво вакцини, була винятковою.

Попович сказав, що до кінця цього тижня зразки будуть відправлені до Інституту Гамалеї в Москві для аналізу якості вироблених доз.

"Відразу після створення першої фази виробництва, яка передбачає транспортування з Росії в особливих умовах, розлив в дозування за найвищими стандартами, упаковку і поширення вакцини, ми готові приступити до другої фази - виробництву субстанції в Інституті Торлак", - додав Попович.

Раніше повідомлялося, що виробництво російської вакцини у Сербії розпочнеться до 20 травня.

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