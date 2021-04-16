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В Сербии изготовили контрольную партию российской вакцины

Пятница, 16 апреля 2021, 13:19

Белградский институт вирусологии, вакцин и сывороток Торлак начал производство первых контрольных флаконов российской вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министр Сербии по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович в четверг встретился с делегацией российских экспертов, которые наблюдали за наполнением первых контрольных флаконов.

В заявлении министра говорится, что российские представители заявили, что динамика, с которой Сербия наладила производство вакцины, была исключительной.

Попович сказал, что до конца этой недели образцы будут отправлены в Институт Гамалеи в Москве для анализа качества производимых доз.

"Сразу после создания первой фазы производства, которая предусматривает транспортировку из России в особых условиях, разлив в дозирование по самым высоким стандартам, упаковку и распространение вакцины, мы готовы приступить ко второй фазе - производству субстанции в Институте Торлак", - добавил Попович.

Ранее сообщалось, что производство российской вакцины в Сербии начнется до 20 мая.

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