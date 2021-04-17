Росія висилає десять американських дипломатів

Росія передбачувано дзеркально відповіла на висилку представників російської дипмісії з США - десяти американським дипломатам буде запропоновано покинути Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Також була зроблена рекомендація поїхати до Вашингтона для консультацій американському послу Джону Саллівану, слово "висилка" в його відношенні, втім, не вживалося.

У разі продовження "обміну люб'язностями" з Вашингтоном, як підкреслив глава МЗС РФ Сергєй Лавров, Москва може попросити США скоротити число своїх дипломатів в РФ до 300 - паритетного значення з російською дипломатичною присутністю в Америці за вирахуванням співробітників постпредства РФ при ООН в Нью-Йорку.

Крім того, Росія обмежує практику короткострокових відряджень співробітників Держдепартаменту в Росію для забезпечення функціонування дипломатичних представництв, видача відповідних віз буде зведена до мінімуму: до десяти осіб в рік на основі взаємності. Одночасно Москва запускає процедуру з припинення практики найму на роботу в дипломатичну місію США громадян РФ і третіх країн.

Росія також починає процедуру денонсації угоди про "відкриту сушу", за якою російські та американські дипломати повинні повідомляти владу країни перебування про те, коли хтось із цих співробітників збирається виїжджати на 25-мильний радіус навколо столиці або міста, де знаходиться генеральне консульство - тепер такі питання будуть вирішуватися в індивідуальному порядку.

При цьому глава МЗС РФ підкреслив, що озвучені заходи - лише частина з наявних у розпорядженні Росії можливостей відповіді. Він зазначив, що Москва залишить "про запас" можливе прийняття болючих заходів для американського бізнесу.

У МЗС РФ також підкреслили, що розуміють обмеженість можливостей країни дзеркально ущемити США економічно, проте відзначили, що певний ресурс в цьому плані є, і що він буде задіяний, якщо Вашингтон вирішить рухатися по санкційній спіралі.

Як повідомлялося, за причетність до "реалізації антиросійського курсу" в'їзд в Росію закрили восьми чинним і колишнім американським високопосадовцям.