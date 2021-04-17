Россия высылает десять американских дипломатов

Россия предсказуемо зеркально ответила на высылку представителей российской дипмиссии из США - десяти американским дипломатам будет предложено покинуть Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Также была сделана рекомендация поехать в Вашингтон для консультаций американскому послу Джону Салливану, слово "высылка" в его отношении, впрочем, не применялось.

В случае продолжения "обмена любезностями" с Вашингтоном, как подчеркнул глава МИД РФ Сергеем Лавров, Москва может попросить США сократить число своих дипломатов в РФ до 300 - паритетного значения с российской дипломатической присутствием в Америке за вычетом сотрудников постпредства РФ при ООН в Нью -Йорке.

Кроме того, Россия ограничивает практику краткосрочных командировок сотрудников Госдепартамента в Россию для обеспечения функционирования дипломатических представительств, выдача соответствующих виз будет сведена к минимуму: до десяти человек в год на основе взаимности. Одновременно Москва запускает процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран.

Россия также начинает процедуру денонсации соглашения об "открытой сушу", по которой российские и американские дипломаты должны уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается выезжать на 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство - теперь такие вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что озвученные меры - лишь часть из имеющихся в распоряжении России возможностей ответа. Он отметил, что Москва оставит "про запас" возможно принятие болезненных мер для американского бизнеса.

В МИД РФ также подчеркнули, что понимают ограниченность возможностей страны зеркально ущемить США экономически, однако отметили, что определенный ресурс в этом плане, и он будет задействован, если Вашингтон решит двигаться по санкционные спирали.

Как сообщалось, за причастность к "реализации антироссийского курса" въезд в Россию закрыли восьми действующим и бывшим американским чиновникам.