РФ закрила в’їзд восьми американським чиновникам, в тому числі директору ФБР

За причетність до "реалізації антиросійського курсу" в'їзд в Росію закрили восьми чинним і колишнім американським високопосадовцям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС РФ.

Рішення про заборону в’їзду було прийнято у відповідь на останні санкції Вашингтона.

"Беручи до уваги безпрецедентний характер спровокованих Вашингтоном ускладнень в російсько-американських відносинах, прийнято рішення відійти від звичайної практики не "підсвічувати" публічно вживані російською стороною контрзаходи", - повідомив російський МЗС.

Під санкції Москви потрапили директор ФБР Крістофер Рей, директор Національної розвідки США Евріл Хейнс, генпрокурор США Меррік Гарланд, директор Федерального бюро в'язниць Майкл Карвахаль, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас і радник президента з внутрішньої політики, колишня постпред США в ООН Сьюзан Райс.

Кім того, РФ закрила в’їзд колишньому помічникові президента Трампа з національної безпеки і постійному представнику США в ООН Джону Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберту Вулсі.

"У Вашингтоні, схоже, не бажають миритися з тим, що в нових геополітичних реаліях немає місця одностороннього диктату, а збанкрутілі сценарії "стримування Москви", на які США продовжують недалекоглядно робити ставку, чреваті лише подальшою деградацією російсько-американських відносин", - йдеться в коментарі МЗС РФ.

Нагадаємо, 15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.