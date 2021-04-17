У Держдепі США назвали ескалацією санкції Росії

Представник Державного департаменту США заявив, що санкції Росії щодо американських чиновників і дипломатів викликають жаль і є ескалацією ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Наші останні дії були пропорційними і відповідали шкідливій діяльності Росії", - заявили у Держдепі. "Сьогоднішнє повідомлення російського уряду було ескалаційним і викликає жаль. Не в наших інтересах потрапляти в ескалаційний цикл, але ми залишаємо за собою право реагувати на будь-які російські помсти проти Сполучених Штатів" – додав представник американського зовнішньополітичного відомства.

Міністерство фінансів США 15 квітня повідомило про внесення до списку санкцій 15 громадян РФ і 25 російських компаній у відповідь за "зловмисну ​​діяльність" Росії - за кібератаки, втручання у вибори і ситуацію в Криму. Крім того, влада США в рамках нових санкцій вирішила вислати з країни 10 співробітників дипмісії РФ у Вашингтоні. Мінфін США також оголосив про санкції щодо російського держборгу.

У п'ятницю глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Росія внесе в санкційні списки вісім високопоставлених американських чиновників в якості дзеркального заходу. Так само дзеркально Москва відповість на висилку з Сполучених Штатів десяти російських дипломатів, повідомив Лавров.