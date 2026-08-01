Глави МЗС Естонії після нічого обстрілу України: Росія розуміє лише мову сили

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після російського обстрілу України у ніч проти 1 серпня закликав посилити тиск на РФ і збільшити підтримку України.

Про це дипломат написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Росія продовжує свою кампанію руйнувань проти України, наголосив міністр.

Він висловив солідарність з Литвою після того, як її посольство в Києві зазнало пошкоджень під час нічних ударів.

"Атака, що сталася за лічені метри від дипломатичного представництва, ще раз підкреслює, що Росія не зацікавлена у мирі. Єдина мова, яку розуміє Росія, – це сила. Ми маємо посилити тиск за допомогою жорсткіших санкцій, притягнути Росію до відповідальності та збільшити військову підтримку України", – написав Тсахкна.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 1 серпня через дефіцит ракет до комплексів Patriot українським повітряним силам вдалося збити лише 1 з 27 російських балістичних ракет, та закликав партнерів надати засоби для протидії балістиці.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія цієї ночі влаштувала справжнє пекло у Києві та наголосив на потребі термінового зміцнення української ППО.