У Гдині невідомий жорстоко побив українку палицею, поліція розшукує нападника

У польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею у районі потилиці – поліція розшукує нападника, водночас наразі не вбачає ознак злочину на грунті національної ненависті.

Про це повідомляє Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

Стоп-кадр відео із соцмереж

Інцидент стався 30 липня близько 15:30 на сходах на вулиці Желязній у Гдині. Портал trojmiasto.pl оприлюднив відео, зняте після нападу.

На ньому постраждала розповідає, що не бачила нападника, оскільки той атакував її зі спини, а предмет, яким її вдарили, був "дуже твердим". На відео жінка сидить на землі закривавлена.

Як повідомив представник місцевої поліції Марек Кобялко, за попередніми даними, невідомий чоловік двічі вдарив 40-річну українку дерев'яною палицею по потилиці, після чого втік.

Поліцейські провели огляд місця події за участю криміналістів, вилучили сліди та задокументували обставини нападу.

Постраждалу доправили до міської лікарні Гдині, де їй надали медичну допомогу. Після обстеження жінку виписали, її життю нічого не загрожує.

Правоохоронці аналізують зібрані докази та перевіряють усі обставини інциденту. За їхніми словами, на цей момент немає підстав вважати, що напад був скоєний з мотивів національної ненависті. Водночас, у соцмережах поширюється інформація, що жінка розмовляла по телефону українською мовою, перш ніж нападник її атакував.

У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

У поїзді поблизу Варшави двоє чоловіків чіплялись до українця. Після втручання кондуктора та інших пасажирів кривдників вигнали з вагона, а згодом поліція виписала їм штраф.

В МВС Польщі на тлі цих подій наголосили, що подібні вчинки будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів, а польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького із закликом "перервати мовчання".