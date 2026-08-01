Україна вперше допомагає державі Євросоюзу через Механізм цивільного захисту ЄС

Вперше в історії Україна використала Механізм цивільного захисту ЄС у статусі постачальника допомоги.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

31 липня українська пожежна бригада у складі 70 осіб вирушила до Франції, щоб допомогти у боротьбі з лісовими пожежами. Глава МВС Іван Вигівський повідомляв, що ця підтримка надається у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Фон дер Ляєн уточнили, що це вперше в історії Україна надає допомогу в межах цього механізму.

"Захищаючись від загарбницької війни Росії, Україна водночас допомагає рятувати життя людей по всій Європі. Це і є європейська солідарність. Щодня Україна доводить, що її місце – у нашому Союзі", – написала президентка ЄК.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду про приєднання України до Механізму цивільного захисту ЄС у листопаді 2023 року.

Механізм цивільного захисту Європейського Союзу називають найбільшою у світі системою скоординованого надання міжнародної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. До неї входять країни Євросоюзу та близькі партнери ЄС (Норвегія, Ісландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Україна).