У Німеччині закрили популярний національний парк за після загибелі людини внаслідок шторму

Популярний німецький національний парк "Саксонська Швейцарія" було закрито для відвідувачів у суботу через збитки, спричинені штормом, який напередодні забрав життя однієї людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Розташований на кордоні з Чехією парк відомий своїми високими, незвичайними скельними утвореннями. Його найвідомішою пам'яткою є Бастай, група гострих скель, з'єднаних арочним мостом, що височіє на висоті близько 200 метрів над Ельбою.

За даними державного лісового агентства, після нічної бурі для відвідувачів закрито території між Бастаєм, селами Ратен і Гонштайн та долиною Поленцталь.

Агентство повідомило, що буря вирвала з корінням низку дерев, зазначивши, що для відвідувачів зберігається небезпека.

У п’ятницю ввечері поблизу театру під відкритим небом у Ратені загинув 28-річний чоловік, на якого впало дерево. Ще десять осіб отримали поранення, у тому числі троє – важкі, а 40 людей було евакуйовано.

У суботу вранці служби екстреної допомоги відновили роботи з прибирання території.

26 липня смерч на півночі Німеччини пошкодив близько 50 будівель.

В середині липня негода на півдні Німеччини призвела до загибелі людини і збитків на сотні тисяч євро.