Лукашенко звинуватив США в підготовці замаху на нього і його дітей 

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив про затримання групи, яка готувала замах на нього і його дітей, та звинуватив у цьому спецслужби США і адміністрацію Джо Байдена.

Про це повідомило білоруське державне інформагентство "БЕЛТА", пише "Європейська правда".

Лукашенко відповідав на запитання журналістів про затримання в Москві групи осіб та про можливу участь іноземних держав в подіях у Білорусі.

"Вони взялися за дітей. У планах захоплення дитини однієї, другої, як вийде. Посадимо в льох. До речі, в Гомельській області льох підготували. Ми затримали групу, вони провели, показали, як це все планували", - сказав Лукашенко.

Потім, за його словами, "виявили роботу явно іноземних спецслужб".

"Швидше за все, Центрального розвідувального управління, ФБР, не знаю, хто там з американців працював… Ми виявили їх бажання з'явитися в Мінськ і вже зайнятися організацією замаху на президента і дітей", - сказав Лукашенко.

Він заявив, що по відповідних каналах про це була попереджена Росія.

"Ми їх захопили в Москві, вони побоялися (їхати безпосередньо до Мінська. - Ред). З США прилетіли - агентура... Вони побоялися сюди їхати після того, як ми затримали кілька груп, які сюди зброю звезли, вже в тайники заховали", - додав Лукашенко.

Він допустив, що усунути його доручив безпосередньо президент США Джо Байден.

"Мене дивує інше: чому американці себе так ведуть. Адже поставити задачу усунути президента, запам'ятайте, не може ніхто, крім вищого політичного керівництва. Тільки вони, ніякі спецслужби. Я скажу більше. Я вдячний Путіну. Коли він розмовляв з Байденом, він йому поставив це питання. Булькання - і жодної відповіді! Володимир Володимирович мені подзвонив, про це сказав, коли я з Азербайджану прибув", - додав Лукашенко.