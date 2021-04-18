Лукашенко обвинил США в подготовке покушения на него и его детей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании группы, готовившей покушение на него и его детей, и обвинил в этом спецслужбы США и администрацию Джо Байдена.

Об этом сообщило белорусское государственное информагентство "БЕЛТА", пишет "Европейская правда".

Лукашенко отвечал на вопросы журналистов о задержании в Москве группы лиц и о возможном участии иностранных государств в событиях в Беларуси.

"Они взялись за детей. В планах захвата ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали", - сказал Лукашенко.

Затем, по его словам, "обнаружили работу явно иностранных спецслужб".

"Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал... Мы обнаружили их желание появиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что по соответствующим каналам об этом была предупреждена Россия.

"Мы их захватили в Москве, они побоялись (ехать непосредственно в Минск. - Ред.) С США прилетели - агентура... Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали" , - добавил Лукашенко.

Он допустил, что устранить его поручил непосредственно президент США Джо Байден.

"Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы. Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье - и никакого ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл ", - добавил Лукашенко.