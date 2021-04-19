Макрон висловився за чіткі "червоні лінії" для Росії

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за визначення "чітких червоних ліній" для Російської Федерації та зазначив, що у разі неприйнятних дій Москви готовий до санкцій.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на France24, про це він сказав в інтерв’ю американському CBS.

На запитання про те, які заходи можливі проти Росії у разі вторгнення в Україну, з огляду на нарощення нею військових сил поблизу кордону, Макрон відповів, що у разі "неприйнятної поведінки" реакція повинна бути.

"Я вважаю, що у разі неприйнятної поведінки, справді, ми повинні вдаватися до санкцій…. І я думаю, що ми повинні окресилти чіткі "червоні лінії" для Росії.

Він додав, що віддає перевагу "щирому й відкритому діалогу" з Кремлем.

"Думаю, санкцыъ самі по собі - це не достатньо, але санкції мають бути частиною пакету (дій)", - зазначив він.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

Після зустрічі з Зеленським Макрон планує провести розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.