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Макрон висловився за чіткі "червоні лінії" для Росії

Понеділок, 19 квітня 2021, 07:55

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за визначення "чітких червоних ліній" для Російської Федерації та зазначив, що у разі неприйнятних дій Москви готовий до санкцій.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на France24, про це він сказав в інтерв’ю американському CBS. 

На запитання про те, які заходи можливі проти Росії у разі вторгнення в Україну, з огляду на нарощення нею військових сил поблизу кордону, Макрон відповів, що у разі "неприйнятної поведінки" реакція повинна бути. 

"Я вважаю, що у разі неприйнятної поведінки, справді, ми повинні вдаватися до санкцій…. І я думаю, що ми повинні окресилти чіткі "червоні лінії" для Росії. 

Він додав, що віддає перевагу "щирому й відкритому діалогу" з Кремлем. 

"Думаю, санкцыъ самі по собі - це не достатньо, але санкції мають бути частиною пакету (дій)", - зазначив він. 

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

Після зустрічі з Зеленським Макрон планує провести розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

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