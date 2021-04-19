Макрон высказался за четкие "красные линии" для России

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за определение "четких красных линий" для Российской Федерации и отметил, что в случае неприемлемых действий Москвы готов к санкциям.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на France24, об этом он сказал в интервью американскому CBS.

На вопрос о том, какие меры возможны против России в случае вторжения в Украине, учитывая наращивание ею военных сил вблизи границы, Макрон ответил, что в случае "неприемлемого поведения" реакция должна быть.

"Я считаю, что в случае неприемлемого поведения, действительно, мы должны прибегать к санкциям .... И я думаю, что мы должны окресилты четкие "красные линии" для России.

Он добавил, что при этом отдает предпочтение "честному и открытому диалогу" с Кремлем.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

После встречи с Зеленским Макрон планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.