Латвія готова підтримати кандидатуру України на вступ до ЄС, але є умова – глава МЗС

У разі подання Україною заявки на членство в ЄС і виконання нею необхідної підготовчої роботи Латвія буде готова підтримати таку заявку.

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю "Європейській правді", коментуючи обіцянку президента Литви підтримати заявку України на членство в ЄС.

"Я не хочу відкривати змагання заявами з нашими братами і сестрами з Литви. Ми підтримували і будемо підтримувати європейський шлях і України, і Грузії, і Молдови. Ми вважаємо, що кінець цього шляху – членство в ЄС", - сказав він.

"Якщо заявка на членство буде подана і якщо ми побачимо, що Україна провела достатню підготовчу роботу, то я думаю, що ми теж підтримаємо кандидатуру України", - зазначив Рінкевичс.

Однак, за його словами, ще дуже багато треба зробити, щоб навіть дійти до точки подання заявки на членство і отримання анкети для вступу в ЄС.

"Для цього вам треба ще добре підготуватися. Є багато досить жорстких і неприємних реформ, які повинні провести країни, що претендують стати членами", - заявив латвійський міністр.

"Не буду приховувати, що питання готовності до членства для нас – це не тільки реформи. Це не Exel-таблиця, де ви просто пишете про ухвалення необхідних законів. Для нас дуже важливим є те, щоб кандидати не тільки на словах, але і на практиці виконували вимоги про відповідність їхньої реальної політики зовнішньополітичному курсу на ЄС", - пояснив він.

Водночас, додав Рінкевичс, навіть після отримання статусу країни-кандидата є можливість не тільки йти вперед, але і падати вниз.

"На жаль, є деякі кандидати, де ми бачимо не прогрес, а регрес. Я думаю, що в таких випадках у латвійського парламенту було б багато сумнівів, і можливість ратифікації членства таких країн опинилася би під питанням", - зазначив він.