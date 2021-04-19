Глава МЗС Литви: РФ вкотре довела, що є державою, яка підтримує тероризм

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи "дипломатичну війну" між Прагою і Москвою, заявив, що РФ знову довела свою підтримку тероризму.

Про це він заявив після відеоконференції міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За його словами, ситуація в Чехії була одним із перших питань обговорення.

"Вчора ми дізналися, що Чеська Республіка вислала зі своєї країни 18 дипломатів або шпигунів, які працювали в посольстві Росії в Празі під виглядом дипломатів. І я, і багато інших колег висловили свою повну підтримку Чехії" - сказав Ландсбергіс.

"Те, що вони сказали, підтверджує те, що ми говорили раніше - Росія знову демонструє, що вона є державою, яка підтримує тероризм і терористичні акти", - заявив він.

Ландсбергіс зазначив, що на засіданні міністри закликали до солідарності та підтримали спроби зменшити кількість російських шпигунів, які працюють під дипломатичним прикриттям у державах.

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Росія у відповідь заявила про вислання 20 співробітників посольства Чехії.

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