Глава МИД Литвы: РФ в очередной раз доказала, что поддерживает терроризм

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, комментируя "дипломатическую войну" между Прагой и Москвой, заявил, что РФ вновь доказала свою поддержку терроризма.

Об этом он заявил после видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По его словам, ситуация в Чехии была одним из первых вопросов обсуждения.

"Вчера мы узнали, что Чешская Республика выслала из своей страны 18 дипломатов или шпионов, работавших в посольстве России в Праге под видом дипломатов. И я, и многие другие коллеги выразили свою полную поддержку Чехии", - сказал Ландсбергис.

"То, что они сказали, подтверждает то, что мы говорили раньше - Россия вновь демонстрирует, что она является государством, которое поддерживает терроризм и террористические акты", - заявил он.

Ландсбергис отметил, что на заседании министры призвали к солидарности и поддержали попытки уменьшить количество российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием государствах.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только спустя 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, взрыв был, скорее всего, осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Россия в ответ заявила о высылке 20 сотрудников посольства Чехии.

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