Пентагон: у Криму зараз більше російських військ, ніж під час анексії

Чисельність російських військ, дислокованих в окупованому Криму, неухильно збільшувалася за останні два тижні та перевищила чисельність сил, які анексували півострів у 2014 році.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC.

Кірбі відмовився назвати конкретні цифри дедалі більшої присутності російських військ.

"Що я можу вам сказати, так це те, що в цілому ми продовжуємо бачити зростання цього нарощування. І це нас турбує. В основному, протягом останніх двох тижнів ми продовжували бачити збільшення сил уздовж кордону з Україною в окупованому Криму", - сказав Кірбі.

Він заявив, що США закликають Росію прояснити свої наміри та не вважають, що це нарощування сил сприяє безпеці і стабільності вздовж кордону з Україною, і тим більше в окупованому Криму.

"Ми, звичайно, чули, як росіяни заявляли, що вся справа в навчаннях. Нам не зовсім зрозуміло, що саме в цьому і полягає мета", - додав він.

Напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що понад 150 тисяч російських військових знаходяться на кордоні України та в Криму.

Пізніше в ЄС уточнили, що на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму Росія зосередила понад 100 тисяч своїх військових.