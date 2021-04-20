Макрон може відвідати Україну на початку літа - посол Франції

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну на початку літа і своє бажання здійснити візит він підтвердив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв’ю Укрінформу.

"Президент Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну як тільки дозволить епідемічна ситуація. Наразі йдеться знову ж таки про перше півріччя або ж про літо поточного року. Точної дати ми наразі не маємо, але перспектива візиту підтверджується з боку офісу президента Французької Республіки", - сказав посол.

Він також зазначив, що нещодавній візит президента Зеленського до Парижа слід розглядати як регулярний контакт лідерів Франції і України, який відбувся за планом.

Як повідомлялося, 16 квітня президенти України і Франції провели переговори у Парижі. Зустріч відбувалася у форматі "віч-на-віч" і стосувалася загострення безпекової ситуації на сході України.

Пізніше до лідерів по відеозв’язку приєдналася канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Групи семи" та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

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