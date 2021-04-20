Макрон может посетить Украину в начале лета - посол Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в начале лета, и свое желание осуществить визит он подтвердил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью Укринформу.

"Президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет опять же о первом полугодии или о лете текущего года. Точной даты у нас пока нет, но перспектива визита подтверждается со стороны офиса президента Французской Республики", - сказал посол.

Он также отметил, что недавний визит президента Зеленского в Париж следует рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.

Как сообщалось, 16 апреля президенты Украины и Франции провели переговоры в Париже. Встреча проходила в формате "с глазу на глаз" и касалась обострения ситуации безопасности на востоке Украины.

Позже к лидерам по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, министры иностранных дел стран "Группы семи" и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвали Россию прекратить провокации вблизи границы с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.

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