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Байден назвав "кроком вперед" визнання винним поліцейського, під час затримання яким загинув Флойд

Середа, 21 квітня 2021, 07:55

У США визнали винним поліцейського, під час затримання яким у минулому році загинув темношкірий американець Джордж Флойд і смерть якого спричинила хвилю протестів Black Lives Matter. Президент Джо Байден назвав це рішення "кроком вперед".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS.

Офіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна суд присяжних визнав винним у вбивстві Флойда. 

Суд почався ще минулого місяця у Міннеаполісі. У день оголошення вироку надворі, попри епідемію, зібралася мирна демонстрація. 

Суд присяжних складався з 12 осіб, з яких шестеро білих американців, четверо темношкірих та двох людей змішаного походження. 

Прокурор у своїх фінальних словах привертав особливу увагу на відеозапис затримання Флойда, вказавши, що Шовін застосував надмірну силу та ніяк не реагував на сигнали затриманого, що йому важко дихати, у тому числі й тоді, коли він знепритомнів. 

Статті звинувачення, за якими засудили Шовіна, у штаті Міннесота передбачають від 10 до 40 років позбавлення волі, але у випадках, коли винний раніше не мав проблем із законом, рекомендується ухвалювати м’якші вироки. 

Проте у випадку Шовіна прокурори вказали на низку обтяжуючих обставин, як то скоєння злочину у присутності дитини (випадкового перехожого) та використання поліцейської влади. Оголошення вироку очікується за 8 тижнів.

Як повідомляється, президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс дивилися оголошення вироку у прямому ефірі. 

"Сьогоднішній вердикт - це крок уперед. Ніщо не може повернути чийогось брата, чийогось батька. Але це може стати величезним кроком вперед до справедливості в Америці. Щоб бути прикладом за кордоном, Америка має продовжувати боротися з расовою несправедливістю й нерівністю у себе вдома", - відреагував Джо Байден. 

Він зауважив, що у подібних випадках обвинувальні вироки - велика рідкість.

Він додав, що "на цьому не можна зупинитися" і потрібно зробити більше для того, щоб подібна трагедія не повторилася. 

"Заходи правосуддя - це не те саме, що рівноправне правосуддя. Цей вердикт є кроком вперед, але у нас попереду ще багато робоит - ми повинні реформувати систему", - сказала Камала Гарріс. 

Суд над іншими трьома колегами Шовіна, яких звинувачують у пособництві та підбурюванні, відбудеться у серпні.

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